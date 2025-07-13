Дэнни Грин поделился воспоминаниями о титуле 2020 года
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37-летний американский баскетболист, трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дэнни Грин высказался о титуле 2020 года.
«Мы наслаждались временем, но, как говорится, оно было недолгим, потому что следующий сезон должен был состояться примерно через шесть недель. Мы выиграли где-то в середине октября, а затем, в начале декабря, подумали: «Ладно, нам пора возвращаться к работе, потому что нам нужно всё успеть к Рождеству…»
Это было скорее облегчением, чем празднованием: наконец-то мы закончили, мы можем уехать отсюда. Я не мог представить, что проиграю и придётся идти так далеко, оставаться там так долго. Я бы очень расстроился» — приводит слова Грина Hoops Hype.
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