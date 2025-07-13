Тейтум активно призывает Лилларда подписать контракт с «Бостоном» — инсайдер

Североамериканский журналист и обозреватель Гэри Уошберн в своём материале для газеты The Boston Globe сообщил, что чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джейсон Тейтум, выступающий на позиции лёгкого форварда в «Бостон Селтикс», активно призывает 34-летнего разыгрывающего защитника Дэмьена Лилларда подписать контракт с «кельтами».

В «Бостоне», в свою очередь, также заинтересованы заключить многолетнее соглашение с Лиллардом, которое позволит ему полностью восстановиться после разрыва ахиллова сухожилия на левом колене, которое он порвал по ходу третьего матча первого раунда плей-офф между «Милуоки Бакс» и «Индианой Пэйсерс» (103:129).