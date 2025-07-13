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Кайри Ирвинг: 86% браков игроков НБА распадаются. Это шокирующая статистика

Кайри Ирвинг: 86% браков игроков НБА распадаются. Это шокирующая статистика
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33-летний разыгрывающий защитник и лидер техасского клуба «Даллас Маверикс» американец Кайри Ирвинг обратил внимание на то, что у большинства игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) есть серьёзные проблемы в личной жизни.

«86% браков игроков НБА распадаются. Это шокирующая статистика, и я сомневаюсь, что многие знают об этом. Поэтому, когда вы делаете предложение руки и сердца, вы, вероятно, думаете: «Эй, у этой идеи 85% шансов на провал».

Конечно, я также обращаю внимание на те 15% и 14% супружеских пар, которые остаются вместе, потому что в этом есть что-то волшебное, не так ли? Для этого нужен особый человек», — приводит слова Ирвинга портал Hoopshype.

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