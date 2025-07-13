Тренер «Лейкерс»: хотим, чтобы Бронни Джеймс чаще брал мяч в свои руки

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» в Летней лиге НБА Линдси Хардинг высказалась о планах на игру Бронни Джеймса в турнире.

«Мы хотим, чтобы Бронни чаще брал мяч в свои руки. Особенно в сложные моменты я пытаюсь доверять ему мяч и хочу, чтобы он сам принимал решения. Можно отрабатывать сколько угодно упражнений, но ничто не сравнится с реальной игрой», — приводит слова Хардинг LA Times.

Напомним, Бронни стал игроком «Лейкерс» после драфта Национальной баскетбольной ассоциации 2024 года, где он был выбран калифорнийской командой под общим 55-м номером.

Ранее сообщалось, что Бронни может потерять место в составе команды, если не продемонстрирует хороших результатов.