Инсайдер перечислил клубы, которые заинтересованы в подписании контракта с Леброном

Американский инсайдер и спортивный обозреватель Брэндон Робинсон сообщил на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter), что с Ричем Полом, который является агентом 40-летнего звёздного форварда и четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса, официально связывались фронт-офисы «Даллас Маверикс», «Голден Стэйт Уорриорз», «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Клипперс» насчёт потенциального обмена его подопечного.

Ранее Рич Пол объявил о том, что Король активировал опцию игрока на сезон-2025/2026 на $ 52,6 млн, однако при этом сказал, что Леброн оценивает лучшие варианты для этого этапа карьеры.

Позже инсайдеры ESPN Уиндхорст и Шелбёрн объявили о том, что Леброн покинет «Лейкерс» в 2026 году.