Флэгг больше не сыграет в Летней лиге НБА — инсайдер

Лёгкий форвард, новичок «Даллас Маверикс» Купер Флэгг больше не будет задействован в Летней лиге Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.

Как информирует источник, «Даллас» принял решение больше не использовать баскетболиста в Летней лиге.

Напомним, Флэгг сезон-2024/2025 провёл в студенческой американской лиге NCAA, выступая за университет Дьюк. За 31 минуту в среднем на паркете Купер набирал 19,2 очка, делал 7,5 подбора, 4,2 передачи, 1,4 блок-шота и столько же перехватов. На драфте был выбран под первым номером «Далласом».

В Летней лиге Флэгг провёл два матча.