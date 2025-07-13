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Флэгг больше не сыграет в Летней лиге НБА — инсайдер

Флэгг больше не сыграет в Летней лиге НБА — инсайдер
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Лёгкий форвард, новичок «Даллас Маверикс» Купер Флэгг больше не будет задействован в Летней лиге Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.

Как информирует источник, «Даллас» принял решение больше не использовать баскетболиста в Летней лиге.

Напомним, Флэгг сезон-2024/2025 провёл в студенческой американской лиге NCAA, выступая за университет Дьюк. За 31 минуту в среднем на паркете Купер набирал 19,2 очка, делал 7,5 подбора, 4,2 передачи, 1,4 блок-шота и столько же перехватов. На драфте был выбран под первым номером «Далласом».

В Летней лиге Флэгг провёл два матча.

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