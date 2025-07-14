Владимир Гомельский указал на главную слабость «Лейкерс»

Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский считает, что главной проблемой клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» является сотрудничество с 40-летним четырёхкратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американцем Леброном Джеймсом, который выступает на позиции лёгкого форварда.

«Менеджмент «Лос-Анджелес Лейкерс» должен решить проблему Леброна. Обменять его или выкупить его контракт вряд ли удастся. Значит, придётся играть в наступающем сезоне с Леброном в пятёрке и оставить мечты о титуле на будущее. Команду нужно будет собирать по новой», — написал Гомельский на своём официальном сайте.