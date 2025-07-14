Фото: Шакил О'Нил встретился с Майком Тайсоном

Член международного Зала боксёрской славы, бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе легендарный американец Майк Тайсон разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежей фотографией. Легендарный спортсмен показал, как встретился с прославленным игроком Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакилом О'Нилом.

«Вчера сходит на подкаст к Шаку. Всегда рад провести время с моим братом», – написал Тайсон.

Фото: Из личного архива Майка Тайсона

В НБА О'Нил завоевал четыре титула, получал награду самому ценному игроку (MVP) сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд.

Сын Шакила О'Нила язвительно разыграл отца: