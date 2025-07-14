Владимир Гомельский высказался о проблеме Леброна Джеймса в «Лейкерс»

Популярный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу слабых сторон клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» и необходимых шагах, которые нужно предпринять руководству команды для победы в чемпионате.

«Менеджмент «Лос-Анджелес Лейкерс» должен решить проблему Леброна. Обменять его или выкупить его контракт, вряд ли удастся. Значит, придётся играть в наступающем сезоне с Леброном в пятёрке, и оставить мечты о титуле на будущее. Команду нужно будет собирать по новой», – написал Гомельский на своём официальном сайте.

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