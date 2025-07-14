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В «Милуоки» ответили на слухи о возможном уходе Янниса Адетокунбо из клуба

В «Милуоки» ответили на слухи о возможном уходе Янниса Адетокунбо из клуба
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Президент «Милуоки Бакс» Питер Фейгин высказался по поводу ситуации с будущим тяжёлого форварда Янниса Адетокунбо в «Милуоки». Ранее в СМИ сообщалось, что 30-летний греческий баскетболист может покинуть клуб из Висконсина.

«Внутри команды мы лишь с улыбкой относимся к этим разговорам.

Яннис любит Милуоки, а Милуоки любит Янниса. У нас всё хорошо, всё идёт своим чередом. Мы с нетерпением ждём следующего сезона», — рассказал Фейгин во время прямого эфира матча Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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