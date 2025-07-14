Егор Дёмин рассказал о своих действиях после проигрыша в Летней лиге НБА

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился, что после матча Летней лиги НБА против «Вашингтон Уизардс» (96:102, 0-2) он прошёл процедуру сканирования лица, чтобы его виртуальный образ появился в будущей игре NBA 2K26.

«Ребят, мы сейчас в Вегасе — сыграли игру. К сожалению, проиграли против «Вашингтона». Сейчас нахожусь у 2K. У меня сканируют лицо — просто хотел показать вам: камеры здесь вокруг, поэтому так — на связи», — рассказал Дёмин в рамках собственного телеграм-канала.

Отметим, что Дёмин провёл на площадке в общей сложности 27 минут, набрав суммарно 12 очков (4 из 13 с игры, где 4 из 10 — трёхочковые), четыре результативные передачи, четыре подбора и один перехват. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «-16».