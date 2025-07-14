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Егор Дёмин рассказал о своих действиях после проигрыша в Летней лиге НБА

Егор Дёмин рассказал о своих действиях после проигрыша в Летней лиге НБА
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19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился, что после матча Летней лиги НБА против «Вашингтон Уизардс» (96:102, 0-2) он прошёл процедуру сканирования лица, чтобы его виртуальный образ появился в будущей игре NBA 2K26.

НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
14 июля 2025, понедельник. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
102 : 96
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Вашингтон Уизардс: Джонсон, Каррингтон, Джонсон, Блэк, Джордж, Сарр, Райли, Уоткинс, Роббинс
Бруклин Нетс: Дёмин, Этьенн, Нельсон, Вольф, Траоре, Тимме, Дэниелс, Бамба, Сараф

«Ребят, мы сейчас в Вегасе — сыграли игру. К сожалению, проиграли против «Вашингтона». Сейчас нахожусь у 2K. У меня сканируют лицо — просто хотел показать вам: камеры здесь вокруг, поэтому так — на связи», — рассказал Дёмин в рамках собственного телеграм-канала.

Отметим, что Дёмин провёл на площадке в общей сложности 27 минут, набрав суммарно 12 очков (4 из 13 с игры, где 4 из 10 — трёхочковые), четыре результативные передачи, четыре подбора и один перехват. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «-16».

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