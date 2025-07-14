Егора Дёмина оценили на «три с плюсом» в USA Today после второго матча Летней лиги НБА

Североамериканское издание USA Today поставило 19-летнему российскому защитнику «Бруклин Нетс» Егору Дёмину оценку «тройка с плюсом» за его выступление в матче Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Вашингтон Уизардс» (96:102, 0-2).

«Дёмин в этом матче не продемонстрировал высокую точность бросков, однако радует то, что он сохраняет уверенность и продолжает атаковать кольцо, несмотря на неудачи. За игру он предпринял 10 попыток из-за дуги, реализовав четыре из них.

В течение сезона его умение бросать будет подвергаться серьёзной проверке, поэтому ему важно привыкать к большому количеству бросков уже сейчас. В итоге Дёмин завершил встречу с достойными показателями: 12 очков, четыре подбора и четыре передачи», — сказано в статье.