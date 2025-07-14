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Егора Дёмина оценили на «три с плюсом» в USA Today после второго матча Летней лиги НБА

Егора Дёмина оценили на «три с плюсом» в USA Today после второго матча Летней лиги НБА
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Североамериканское издание USA Today поставило 19-летнему российскому защитнику «Бруклин Нетс» Егору Дёмину оценку «тройка с плюсом» за его выступление в матче Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Вашингтон Уизардс» (96:102, 0-2).

НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
14 июля 2025, понедельник. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
102 : 96
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Вашингтон Уизардс: Джонсон, Каррингтон, Джонсон, Блэк, Джордж, Сарр, Райли, Уоткинс, Роббинс
Бруклин Нетс: Дёмин, Этьенн, Нельсон, Вольф, Траоре, Тимме, Дэниелс, Бамба, Сараф

«Дёмин в этом матче не продемонстрировал высокую точность бросков, однако радует то, что он сохраняет уверенность и продолжает атаковать кольцо, несмотря на неудачи. За игру он предпринял 10 попыток из-за дуги, реализовав четыре из них.

В течение сезона его умение бросать будет подвергаться серьёзной проверке, поэтому ему важно привыкать к большому количеству бросков уже сейчас. В итоге Дёмин завершил встречу с достойными показателями: 12 очков, четыре подбора и четыре передачи», — сказано в статье.

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