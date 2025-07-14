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Видео: лучшие моменты Егора Дёмина во втором матче Летней лиги НБА

Видео: лучшие моменты Егора Дёмина во втором матче Летней лиги НБА
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19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин принял участие в матче Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года с «Вашингтон Уизардс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 96:102 (0-2).

НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
14 июля 2025, понедельник. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
102 : 96
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Вашингтон Уизардс: Джонсон, Каррингтон, Джонсон, Блэк, Джордж, Сарр, Райли, Уоткинс, Роббинс
Бруклин Нетс: Дёмин, Этьенн, Нельсон, Вольф, Траоре, Тимме, Дэниелс, Бамба, Сараф

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию самые яркие эпизоды с участием нашего баскетболиста из его второго матча в Летней лиге НБА.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Дёмин провёл на площадке в общей сложности 27 минут, набрав суммарно 12 очков (4 из 13 с игры, где 4 из 10 — трёхочковые), четыре результативные передачи, четыре подбора и один перехват. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «-16».

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