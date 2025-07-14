Видео: лучшие моменты Егора Дёмина во втором матче Летней лиги НБА

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин принял участие в матче Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года с «Вашингтон Уизардс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 96:102 (0-2).

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию самые яркие эпизоды с участием нашего баскетболиста из его второго матча в Летней лиге НБА.

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Дёмин провёл на площадке в общей сложности 27 минут, набрав суммарно 12 очков (4 из 13 с игры, где 4 из 10 — трёхочковые), четыре результативные передачи, четыре подбора и один перехват. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «-16».