«Молодцы, хорошо поработали!» Егор Дёмин отличился лидерскими качествами в Летней лиге НБА

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин принял участие в матче Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года с «Вашингтон Уизардс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 96:102 (0-2).

В ходе прямого эфира были продемонстрированы эпизоды с участием Дёмина, в которых российский баскетболист проявил лидерские качества, поддерживал партнёров по команде и давал им указания в определённых ситуациях. «Чемпионат» представляет вашему вниманию подборку этих моментов.

Дёмин показал лидерские качества во время матча Летней лиги НБА:

«Эй, это баскетбол! Внимательно, внимательно, следим за соперниками! Остаёмся на своих позициях, не теряемся. Молодцы, хорошо поработали! Возвращаемся, возвращаемся в защиту, давайте быстрее назад. Сосредоточьтесь на командной игре, играем в баскетбол, а не один на один. Вперёд, команда!» — говорил Дёмин во время матча.