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«Молодцы, хорошо поработали!» Егор Дёмин отличился лидерскими качествами в Летней лиге НБА

«Молодцы, хорошо поработали!» Егор Дёмин отличился лидерскими качествами в Летней лиге НБА
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19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин принял участие в матче Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года с «Вашингтон Уизардс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 96:102 (0-2).

НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
14 июля 2025, понедельник. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
102 : 96
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Вашингтон Уизардс: Джонсон, Каррингтон, Джонсон, Блэк, Джордж, Сарр, Райли, Уоткинс, Роббинс
Бруклин Нетс: Дёмин, Этьенн, Нельсон, Вольф, Траоре, Тимме, Дэниелс, Бамба, Сараф

В ходе прямого эфира были продемонстрированы эпизоды с участием Дёмина, в которых российский баскетболист проявил лидерские качества, поддерживал партнёров по команде и давал им указания в определённых ситуациях. «Чемпионат» представляет вашему вниманию подборку этих моментов.

Дёмин показал лидерские качества во время матча Летней лиги НБА:

«Эй, это баскетбол! Внимательно, внимательно, следим за соперниками! Остаёмся на своих позициях, не теряемся. Молодцы, хорошо поработали! Возвращаемся, возвращаемся в защиту, давайте быстрее назад. Сосредоточьтесь на командной игре, играем в баскетбол, а не один на один. Вперёд, команда!» — говорил Дёмин во время матча.

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