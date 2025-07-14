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«$ 70 млн в год за дурацкий баскетбол». Баркли высказался о суммах контрактов в НБА

«$ 70 млн в год за дурацкий баскетбол». Баркли высказался о суммах контрактов в НБА
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Член Зала славы баскетбола, 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне телевизионный эксперт Чарльз Баркли поделился мнением о продлении соглашения атакующего защитника Девина Букера с «Финикс Санз». Ранее сообщалось, что контракт игрока рассчитан на два года и составляет $ 145 млн.

«Что ж, он будет счастлив дважды в месяц, 1-го и 15-го. Благослови господь этих парней за то, сколько денег они зарабатывают.

Я получал больше, чем Джулиус Ирвинг, Билл Расселл и остальные парни. Но эти ребята всегда должны быть в хорошем настроении. Только подумайте, Девин Букер — отличный игрок — зарабатывает $ 70 млн в год, играя в дурацкий баскетбол. Почему у него не должно быть хорошего настроения? Он самый везучий парень в мире», — сказал Баркли на канале Dan Patrick Show в YouTube.

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