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«На языке НБА это означает всего два слова». Эксперт — о ситуации Леброна в «Лейкерс»

«На языке НБА это означает всего два слова». Эксперт — о ситуации Леброна в «Лейкерс»
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Североамериканский журналист и обозреватель Билл Плашке в своём материале для Los Angeles Times поделился мнением о нынешней ситуации между «Лос-Анджелес Лейкерс» и лёгким форвардом команды Леброном Джеймсом.

«Подожди-ка. Здесь был подвох. Впервые с тех пор, как Джеймс появился тут семь лет назад, к его контракту не прилагалось ни второго, ни третьего, ни четвёртого года. «Лейкерс» не предложили ему продление.

Они отказались гарантировать ему место в команде после следующей весны. Впервые за всю свою карьеру в «Лейкерс» — да и вообще за все 23 года в лиге — Джеймс будет играть сезон с истекающим контрактом. На языке НБА это означает всего два слова. Обменный актив», — написал Плашке.

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