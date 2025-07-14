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Эксперт: впервые неуловимый и умеющий приспосабливаться Леброн оказался в ловушке

Эксперт: впервые неуловимый и умеющий приспосабливаться Леброн оказался в ловушке
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Североамериканский журналист и обозреватель Билл Плашке дал комментарий по поводу ситуации, в которой оказался лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. Ранее сообщалось, что отношения между клубом и игроком стали остывать и команда сделала ставку на словенца Луку Дончича.

«Но у Джеймса есть пункт о запрете обмена, и трудно себе представить, что он согласится перейти в команду, которой для этого пришлось бы полностью разобрать свой состав, чтобы соответствовать его зарплате. Впервые ловкий, неуловимый, умеющий приспосабливаться Леброн Джеймс оказался в ловушке. Он застрял в команде, которая теперь явно подстраивается под нужды другого суперзвезды — Луки Дончича. Он застрял в команде, где его контракт, возможно, уже считают не активом, а обузой. Он застрял в команде, которая, возможно, и рада бы с ним расстаться, но не может этого сделать. Он застрял в команде, где сам когда-то говорил, что хочет завершить карьеру, но теперь финал этой истории может оказаться не в его власти», — говорится в материале Плашке для Los Angeles Times.

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