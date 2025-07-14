Дёмин — о 24-летнем игроке «Бруклина»: до раздражения хорош

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин после выступления в матче Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года с «Вашингтон Уизардс» (96:102) высказался о 24-летнем центровом своей команды Дрю Тимме. В игре в «Вашингтоном» Тимме набрал 30 очков. Сам Дёмин набрал 12 очков.

«Он потрясающий игрок. Просто невероятный. Мне кажется, соперники его недооценивают, а он делает всё, чтобы доказать обратное. Сейчас я всё чаще слышу истории от людей, которые знают его ещё по Гонзаге — тогда он уже был до невозможности хорош, и сейчас, в этих двух матчах, он снова показывает себя именно таким — до раздражения хорошим», — приводит слова Дёмина NetsDaily.

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