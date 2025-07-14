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Дёмин — о 24-летнем игроке «Бруклина»: до раздражения хорош

Дёмин — о 24-летнем игроке «Бруклина»: до раздражения хорош
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19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин после выступления в матче Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года с «Вашингтон Уизардс» (96:102) высказался о 24-летнем центровом своей команды Дрю Тимме. В игре в «Вашингтоном» Тимме набрал 30 очков. Сам Дёмин набрал 12 очков.

НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
14 июля 2025, понедельник. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
102 : 96
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Вашингтон Уизардс: Джонсон - 21, Каррингтон - 17, Сарр - 16, Райли - 16, Джордж - 10, Блэк - 9, Джонсон - 8, Уоткинс - 5, Роббинс
Бруклин Нетс: Тимме - 30, Этьенн - 18, Дёмин - 12, Дэниелс - 8, Траоре - 7, Сараф - 7, Вольф - 5, Нельсон - 4, Бамба - 3, Дэвис - 2

«Он потрясающий игрок. Просто невероятный. Мне кажется, соперники его недооценивают, а он делает всё, чтобы доказать обратное. Сейчас я всё чаще слышу истории от людей, которые знают его ещё по Гонзаге — тогда он уже был до невозможности хорош, и сейчас, в этих двух матчах, он снова показывает себя именно таким — до раздражения хорошим», — приводит слова Дёмина NetsDaily.

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