Эксперт сравнил ситуации Леброна и Брайанта перед завершением карьеры Коби

Североамериканский журналист и обозреватель Билл Плашке поделился мнением о сравнении нынешней ситуации лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и легенды калифорнийской команды Коби Брайанта перед завершением карьеры.

«Безусловно, сравнивать ситуации Джеймса и Брайанта некорректно. Хотя Джеймсу уже 40, а Брайанту было 37, Леброн по-прежнему остаётся одним из лучших игроков лиги, тогда как Коби к тому времени, по статистике, был одним из худших. Кроме того, Джеймс всё ещё физически силён, в то время как Брайант так и не оправился полностью после разрыва ахилла и был измотан многочисленными травмами.

У Джеймса, возможно, ещё осталась энергия, тогда как у Брайанта к концу уже ничего не оставалось. Однако сам Леброн не раз отмечал, что у него, вероятно, осталось максимум пара сезонов», — говорится в материале Плашке для Los Angeles Times.

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