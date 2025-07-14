Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эксперт сравнил ситуации Леброна и Брайанта перед завершением карьеры Коби

Эксперт сравнил ситуации Леброна и Брайанта перед завершением карьеры Коби
,
Аудио-версия:
Комментарии

Североамериканский журналист и обозреватель Билл Плашке поделился мнением о сравнении нынешней ситуации лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и легенды калифорнийской команды Коби Брайанта перед завершением карьеры.

«Безусловно, сравнивать ситуации Джеймса и Брайанта некорректно. Хотя Джеймсу уже 40, а Брайанту было 37, Леброн по-прежнему остаётся одним из лучших игроков лиги, тогда как Коби к тому времени, по статистике, был одним из худших. Кроме того, Джеймс всё ещё физически силён, в то время как Брайант так и не оправился полностью после разрыва ахилла и был измотан многочисленными травмами.

У Джеймса, возможно, ещё осталась энергия, тогда как у Брайанта к концу уже ничего не оставалось. Однако сам Леброн не раз отмечал, что у него, вероятно, осталось максимум пара сезонов», — говорится в материале Плашке для Los Angeles Times.

Сейчас читают:
Леброн больше не король Лос-Анджелеса. Все стрелки указывают на его закат в «Лейкерс»
Леброн больше не король Лос-Анджелеса. Все стрелки указывают на его закат в «Лейкерс»

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android