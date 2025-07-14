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Егор Дёмин высказался после двух подряд поражений «Бруклина» в Летней лиге НБА

Егор Дёмин высказался после двух подряд поражений «Бруклина» в Летней лиге НБА
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19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился мнением о выступлении команды во втором матче Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Вашингтон Уизардс».

НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
14 июля 2025, понедельник. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
102 : 96
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Вашингтон Уизардс: Джонсон - 21, Каррингтон - 17, Сарр - 16, Райли - 16, Джордж - 10, Блэк - 9, Джонсон - 8, Уоткинс - 5, Роббинс
Бруклин Нетс: Тимме - 30, Этьенн - 18, Дёмин - 12, Дэниелс - 8, Траоре - 7, Сараф - 7, Вольф - 5, Нельсон - 4, Бамба - 3, Дэвис - 2

«Нетс» проиграли со счётом 96:102. Это поражение стало для «Бруклина» вторым подряд в Летней лиге. Ранее команда уступила «Оклахома-Сити Тандер» (81:90). В матче с «Вашингтоном» Дёмин набрал 12 очков.

«Победить, к сожалению, не удалось, но мы становимся лучше от игры к игре. Сегодня было гораздо больше командной игры», — написал Дёмин в своём телеграм-канале.

В следующем матче «Бруклин» сыграет с «Нью-Йорк Никс». Встреча состоится 16 июля. Начало — в 1:00 мск.

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