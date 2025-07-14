Егор Дёмин высказался после двух подряд поражений «Бруклина» в Летней лиге НБА

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился мнением о выступлении команды во втором матче Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Вашингтон Уизардс».

«Нетс» проиграли со счётом 96:102. Это поражение стало для «Бруклина» вторым подряд в Летней лиге. Ранее команда уступила «Оклахома-Сити Тандер» (81:90). В матче с «Вашингтоном» Дёмин набрал 12 очков.

«Победить, к сожалению, не удалось, но мы становимся лучше от игры к игре. Сегодня было гораздо больше командной игры», — написал Дёмин в своём телеграм-канале.

В следующем матче «Бруклин» сыграет с «Нью-Йорк Никс». Встреча состоится 16 июля. Начало — в 1:00 мск.

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