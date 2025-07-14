Фото: 17-летняя баскетболистка забила сверху двумя руками

Баскетболистка молодёжной сборной Франции Алисия Турнебиз реализовала эффектный данк во время матча за третье место Евробаскета U18 с национальной командой Бельгии. Девушка забила сверху двумя руками при счёте 61:31 в пользу своей команды. Спортсменка перехватила мяч ещё на своей половине площадки, после чего быстро доставила его до корзины соперниц.
Фото: Скриншот
Фото: Скриншот
Фото: Скриншот
Сборная Франции в итоге победила со счётом 72:47. Турнебиз набрала 19 очков, а также совершила 12 подборов, отдала три результативные передачи и сделала два блок-шота.
В настоящий момент Алисии 17 лет. Девушка выступает на позиции центровой.
Чемпионом Евробаскета стала сборная Испании, победившая в финале финок (81:72).