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Фото: 17-летняя баскетболистка забила сверху двумя руками

Фото: 17-летняя баскетболистка забила сверху двумя руками
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Баскетболистка молодёжной сборной Франции Алисия Турнебиз реализовала эффектный данк во время матча за третье место Евробаскета U18 с национальной командой Бельгии. Девушка забила сверху двумя руками при счёте 61:31 в пользу своей команды. Спортсменка перехватила мяч ещё на своей половине площадки, после чего быстро доставила его до корзины соперниц.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Сборная Франции в итоге победила со счётом 72:47. Турнебиз набрала 19 очков, а также совершила 12 подборов, отдала три результативные передачи и сделала два блок-шота.

В настоящий момент Алисии 17 лет. Девушка выступает на позиции центровой.

Чемпионом Евробаскета стала сборная Испании, победившая в финале финок (81:72).

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