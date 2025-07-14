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Эксперт: «Лейкерс» фактически отдали команду Дончичу, у Леброна здесь почти нет будущего

Эксперт: «Лейкерс» фактически отдали команду Дончичу, у Леброна здесь почти нет будущего
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Североамериканский журналист и обозреватель Билл Плашке поделился мнением о возможном возвращении лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в «Кливленд Кавальерс». Кроме того, эксперт не исключил, что Джеймс может задуматься о завершении карьеры.

«К тому же с каждым годом травмы Леброна становятся всё более настойчивыми и изматывающими. Теперь, когда у «Лейкерс» новые владельцы, не связанные с Джеймсом, а нынешнее руководство уже фактически отдало команду Дончичу, для Леброна здесь почти не осталось будущего. Он уже намекал на возможность возвращения в «Кливленд», и, возможно, после этого сезона захочет вернуться туда, где всё начиналось. Но если он всерьёз задумывается о завершении карьеры — а это впервые кажется вполне реальным выбором — ему не стоит ждать, чтобы уйти с паркета после очередного раннего вылета посредственных «Лейкерс». На закате своей великой карьеры Леброн Джеймс может сделать выводы из обеих историй», — говорится в материале Плашке для Los Angeles Times.

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