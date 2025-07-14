«Где тут девушки?» Баркли объяснил, чем предпочитал заниматься вместо вредных привычек

Член Зала славы баскетбола, 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне телевизионный эксперт Чарльз Баркли обратил внимание на важности избегать вредных привычек для успеха в спорте.

«Да, раза четыре-пять пробовал. Честно говоря, я этого не понимаю. Друзья всё уговаривают меня покурить травку, а мне она вообще ничего не даёт. Я курил, ну, раз пять от силы, и единственный результат — хочется чипсов. Моим друзьям это нравится, а я говорю: «Ребят, курите на здоровье, но я — пас». Для меня в этом просто нет смысла. Они всё время: «Попробуй вот это, попробуй то». А я только и думаю: «Ладно, где тут девушки, картошка фри и Принглс?» – сказал Баркли на канале Dan Patrick Show в YouTube.

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