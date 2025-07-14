Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Баркли поддержал потенциального кандидата в сенат США, выступавшего за обстрелы Ирана

Баркли поддержал потенциального кандидата в сенат США, выступавшего за обстрелы Ирана
Аудио-версия:
Комментарии

Член Зала славы баскетбола, 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне телевизионный эксперт Чарльз Баркли поддержал потенциальное выдвижение кандидатуры известного баскетбольного тренера Брюса Перла в сенат США. В настоящий момент Перл является главным тренером команды «Оберн Тайгерс» из NCAA.

«Я уважаю его и доверяю ему. Очевидно, сейчас хочется следить за «Оберном», и это меня радует. Если он захочет баллотироваться, я поддержу его. 100%», — приводит слова Баркли AL.com.

Ранее Перл поддержал решение президента США Дональда Трампа произвести бомбардировки объектов Ирана. «Спасибо вам, господин президент, за вашу силу и дальновидность, которые обеспечивают нашу безопасность. Горжусь нашими войсками!» — писал Брюс на своей странице в социальных сетях. Сам Баркли выступает против Трампа, о чём не раз говорил.

Материалы по теме
«Где тут девушки?» Баркли объяснил, чем предпочитал заниматься вместо вредных привычек

Дёмин показал лидерские качества во время матча Летней лиги НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android