Баркли поддержал потенциального кандидата в сенат США, выступавшего за обстрелы Ирана

Член Зала славы баскетбола, 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне телевизионный эксперт Чарльз Баркли поддержал потенциальное выдвижение кандидатуры известного баскетбольного тренера Брюса Перла в сенат США. В настоящий момент Перл является главным тренером команды «Оберн Тайгерс» из NCAA.

«Я уважаю его и доверяю ему. Очевидно, сейчас хочется следить за «Оберном», и это меня радует. Если он захочет баллотироваться, я поддержу его. 100%», — приводит слова Баркли AL.com.

Ранее Перл поддержал решение президента США Дональда Трампа произвести бомбардировки объектов Ирана. «Спасибо вам, господин президент, за вашу силу и дальновидность, которые обеспечивают нашу безопасность. Горжусь нашими войсками!» — писал Брюс на своей странице в социальных сетях. Сам Баркли выступает против Трампа, о чём не раз говорил.

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