«Хочу извиниться». Сонни Ваккаро вспомнил об обещании Коби Брайанта, которое тот сдержал

Бывший спортивный консультант и менеджер Сонни Ваккаро вспомнил о беседе с легендарным игроком Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайантом, которого он пригласил в юношеский тренировочный лагерь ABCD. Приглашение в лагерь получали самые перспективные игроки школьного баскетбола в США.

«Коби подбежал ко мне и сказал: «Спасибо вам, мистер Ваккаро, что пригласили меня в лагерь. Но я хочу извиниться». Я ответил: «Да тебе не за что извиняться, ты ведь попал в команду всех звёзд». А Коби сказал: «Нет, мистер Ваккаро, я вернусь в следующем году и стану самым ценным игроком всего лагеря». И он действительно играл так, как тогда пообещал. Он сказал: «Я выиграю MVP, стану звездой, завоюю национальные чемпионаты». И он всё это сделал. Честно говоря, кроме его родителей, ближе к нему не было никого. Мы жили на одной улице. Когда Коби только переехал в Пасифик Палисейдс, моя жена Пэм и я часто бывали у них дома, он был для нас почти как родной», — сказал Ваккаро на канале GrowthX в YouTube.

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