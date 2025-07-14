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Бадди Хилд: разочаровался в Колизее. Думал, Максимус из «Гладиатора» — настоящий

Бадди Хилд: разочаровался в Колизее. Думал, Максимус из «Гладиатора» — настоящий
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Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Бадди Хилд рассказал, как посетил римский Колизей во время отпуска в Италии.

«Немного разочаровался, когда посетил Колизей. «Гладиатор». Я посмотрел «Гладиатора» и подумал, что Максимус — настоящий воин. И вот вхожу в Колизей и кричу: «Максимус!» А мой гид говорит: «Он не настоящий!» — сказал Хилд в эфире ESPN.

В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Хилд принял участие в 94 матчах, в которых в среднем набирал 11,2 очка, совершал 3,2 подбора и отдавал 1,7 передачи. В настоящий момент Бадди 31 год.

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