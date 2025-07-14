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Владимир Гомельский оценил перспективы «Лейкерс» в НБА в случае ухода Леброна Джеймса

Владимир Гомельский оценил перспективы «Лейкерс» в НБА в случае ухода Леброна Джеймса
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Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о перспективах клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» в случае ухода лидера Леброна Джеймса.

«Окажется ли этот сезон последним в карьере Леброна, никто, кроме Леброна, сказать не может. Да и то… как он себя будет чувствовать к апрелю месяцу следующего года? Будет ли этот сезон победным для «Лейкерс»? Ну нет. Огромная нагрузка ложится на тренера. Редику придётся придумать какую-то тактику, в которой мяч не нужно будет распиливать пополам между двумя лидерами. Зато есть перспектива. Если Леброн уйдёт, то лето следующего года для «Лейкерс» может оказаться определяющим на несколько сезонов вперёд. Потому что то, как пройдёт драфт, то, как «Лейкерс» поведут себя на рынке свободных агентов, имея более $ 50 млн – я имею в виду освобождающуюся зарплату Леброна – чтобы подписать звезду или несколько сильных ролевиков… всё это в перспективе даёт повод для оптимизма, но не в ближайшем сезоне, а в следующем. Получается достаточно интересная возможность, чтобы ворваться в число претендентов в сильнейшей Западной конференции в ближайшей перспективе», — сказал Гомельский в своём телеграм-канале.

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