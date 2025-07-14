РФБ объявила о начале тренировочных сборов мужской сборной России

Пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ) сообщила о начале тренировочных сборов мужской сборной России в Нижнем Новгороде, которые продлятся до 24 июля. Затем национальная команда проведёт несколько товарищеских матчей, в частности, со сборной Ирана в Московской области и с Египтом в гостях. Тренерский штаб возглавили Зоран Лукич, Сергей Козин и Александр Полинкевич.

Игроки, выступающие на позиции защитника:

Семён Буринский («Зенит-2»)

Тимофей Герасимов («Уралмаш»)

Владислав Емченко («Локомотив-Кубань»)

Иван Зайцев (ЦСКА-2)

Всеволод Ищенко («Локомотив-Кубань»)

Антон Карданахишвили («Уралмаш»)

Владимир Карпенко (ЦСКА)

Александр Хоменко («Нижний»)

Александр Щербенёв («Зенит»)

Игроки, выступающие на позиции форварда:

Максим Барашков (МБА-МАИ)

Михаил Беленицкий (УНИКС)

Антон Квитковских («Локомотив-Кубань»)

Андрей Лопатин (УНИКС)

Кирилл Темиров («Локомотив-Кубань»)

Иван Ухов (ЦСКА)

Александр Чадов («Пари Нижний Новгород»)

Игроки, выступающие на позиции центрового:

Александр Ганькевич (ЦСКА)

Кирилл Елатонцев («Локо»)

Максим Огарков (МБА-МАИ)

Илья Фролов («Реал» U18)