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РФБ объявила о начале тренировочных сборов мужской сборной России

РФБ объявила о начале тренировочных сборов мужской сборной России
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Пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ) сообщила о начале тренировочных сборов мужской сборной России в Нижнем Новгороде, которые продлятся до 24 июля. Затем национальная команда проведёт несколько товарищеских матчей, в частности, со сборной Ирана в Московской области и с Египтом в гостях. Тренерский штаб возглавили Зоран Лукич, Сергей Козин и Александр Полинкевич.

Игроки, выступающие на позиции защитника:

Семён Буринский («Зенит-2»)
Тимофей Герасимов («Уралмаш»)
Владислав Емченко («Локомотив-Кубань»)
Иван Зайцев (ЦСКА-2)
Всеволод Ищенко («Локомотив-Кубань»)
Антон Карданахишвили («Уралмаш»)
Владимир Карпенко (ЦСКА)
Александр Хоменко («Нижний»)
Александр Щербенёв («Зенит»)

Игроки, выступающие на позиции форварда:

Максим Барашков (МБА-МАИ)
Михаил Беленицкий (УНИКС)
Антон Квитковских («Локомотив-Кубань»)
Андрей Лопатин (УНИКС)
Кирилл Темиров («Локомотив-Кубань»)
Иван Ухов (ЦСКА)
Александр Чадов («Пари Нижний Новгород»)

Игроки, выступающие на позиции центрового:

Александр Ганькевич (ЦСКА)
Кирилл Елатонцев («Локо»)
Максим Огарков (МБА-МАИ)
Илья Фролов («Реал» U18)

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