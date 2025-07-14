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«Небо и земля». Александр Овечкин отреагировал на сравнение с Майклом Джорданом

«Небо и земля». Александр Овечкин отреагировал на сравнение с Майклом Джорданом
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39-летний нападающий «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин отреагировал на сравнение с легендарным шестикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американцем Майклом Джорданом.

— Александр, вы как‑то признавали, что вы большой фанат сериала про Майкла Джордана «Последний танец». Он в нём признавался, что порой для него проблема пройти от отеля и прогуляться по улице, поскольку налетают со всех сторон. Вы что‑то подобное ощущаете в Вашингтоне или в Москве?
— Такого, конечно, нет, но если сравнивать меня с Майклом Джорданом, то это небо и земля. Джордан — это величайший, то же самое, как моя мама в баскетболе, двукратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка Европы.

— Вы так говорите — «небо и земля», может, вы всё‑таки приблизились чуть‑чуть хотя бы? Вы так скромно [говорите].
— Нет. Зачем себя возвышать? Надо оставаться на земле, — приводит слова Овечкина портал «Матч ТВ».

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