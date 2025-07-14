Российский чемпион НБА: что Овечкин, что Леброн — это ходячие легенды

38-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2015/2016 в составе «Кливленд Кавальерс» россиянин Тимофей Мозгов дал высокую оценку капитану команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» соотечественнику Александру Овечкину и своему бывшему одноклубнику, а также четырёхкратному чемпиону НБА американцу Леброну Джеймсу.

«Что Овечкин, что Леброн — это ходячие легенды. Как в стихах: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». Есть люди, которым памятники можно ставить при жизни, — это большая редкость. Две легенды, две машины. Без большого таланта они бы никуда не добрались. Во-вторых, у них огромное трудолюбие. Без него далеко не уедешь. Ответственность, уважение к работе, спорту, своему делу», — приводит слова Мозгова ТАСС.