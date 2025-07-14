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Коби Брайант занял 11-е место в рейтинге топ-игроков в истории по версии Bleacher Report

Коби Брайант занял 11-е место в рейтинге топ-игроков в истории по версии Bleacher Report
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Известное американское спортвное издание Bleacher Report опубликовало свой рейтинг 100 лучших баскетболистов в истории.

Лучшим по версии журналистов ресурса является легендарный Майкл Джордан. Второе место занимает главная звезда сегодняшней НБА Леброн Джеймс. Тройку лучших замыкает шестикратный чемпион ассоциации Карим Абдул-Джаббар. Примечательно, что одна из главных икон «Лос-Анджелес Лейкерс» последних десятилетий Коби Брайант удостоился лишь 11-го места. Лучшим из европейцев был признан звёздный центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич, расположившийся на 17-й строчке.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Майкл Джордан;
2. Леброн Джеймс;
3. Карим Абдул-Джаббар;
4. Мэджик Джонсон;
5. Билл Расселл;
6. Шакил О'Нил;
7. Тим Данкан;
8. Ларри Бёрд;
9. Уилт Чемберлен;
10. Стефен Карри.

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