Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Видео: Карри отметился невероятным дальним броском во время игры в гольф

Видео: Карри отметился невероятным дальним броском во время игры в гольф
Комментарии

В Сети распространилось видео, на котором звёздный разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри отметился эффектным дальним попаданием при игре в гольф.

Во время похода к очередной лунке Карри взял баскетбольный мяч и запустил его в находящееся за толпой кольцо. Бросок оказался точным, что вызвало овации собравшихся зрителей.

Напомним, 37-летний Карри всю свою карьеру в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) провёл в «Голден Стэйт». Стефен является четырёхкратным чемпионом лиги, двукратным MVP регулярного чемпионата и MVP финальной серии 2022 года.

В завершившемся сезоне Карри принял участие в 78 матчах, в которых в среднем набирал 24,6 очка, совершал 4,6 подбора и отдавал 5,9 передачи.

Материалы по теме
Стефен Карри высказался относительно завершения карьеры в НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android