Видео: Карри отметился невероятным дальним броском во время игры в гольф

В Сети распространилось видео, на котором звёздный разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри отметился эффектным дальним попаданием при игре в гольф.

Во время похода к очередной лунке Карри взял баскетбольный мяч и запустил его в находящееся за толпой кольцо. Бросок оказался точным, что вызвало овации собравшихся зрителей.

Напомним, 37-летний Карри всю свою карьеру в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) провёл в «Голден Стэйт». Стефен является четырёхкратным чемпионом лиги, двукратным MVP регулярного чемпионата и MVP финальной серии 2022 года.

В завершившемся сезоне Карри принял участие в 78 матчах, в которых в среднем набирал 24,6 очка, совершал 4,6 подбора и отдавал 5,9 передачи.