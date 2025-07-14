«Пусть люди видят». Стефен Карри объяснил, почему возвращение Джордана важно для НБА

Звёздный разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри прокомментировал возвращение легендарного шестикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкла Джордана в лигу в амплуа аналитика матчей организации на телеканале NBC.

«Я считаю, что для лиги очень важно присутствие Майкла Джордана. Он не просто владелец, он — настоящая икона. Пусть люди увидят, как он воспринимает баскетбол», — сказал Карри в интервью Access Hollywood.

Отметим, что 62-летний Джордан также является шестикратным MVP финала НБА, пятикратным MVP НБА. Также он был самым результативным игроком ассоциации в периоды с 1987 по 1993 и с 1996 по 1998 год. Помимо этого на счету Джордана два олимпийских золота в составе сборной США.