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Йокич с большой долей вероятности сыграет за Сербию на Евробаскете-2025 — Meridian Sports

Йокич с большой долей вероятности сыграет за Сербию на Евробаскете-2025 — Meridian Sports
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Звёздный центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич с большой долей вероятности приедет в национальную команду Сербии для участия в Евробаскете-2025. Об этом информирует Meridian Sports.

В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Никола принял участие в 84 матчах, в которых в среднем набирал 29 очков, совершал 12,8 подбора и отдавал 9,9 передачи. Ранее сообщалось, что 30-летний серб может не продлить контракт с «Денвером» в нынешнее межсезонье.

Чемпионат Европы по баскетболу — 2025 пройдёт с 27 августа по 14 сентября на территории четырёх странах: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии.

Сербия выступит в группе А Евробаскета-2025 вместе с Турцией, Чехией, Эстонией, Португалией и хозяйкой турнира — Латвией.

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