Ваккаро признался, кто настоял на революционных условиях сделки Nike и Майкла Джордана

Бывший руководитель Nike по баскетболу Сонни Ваккаро рассказал, что мать легенды НБА Майкла Джордана Долорес Джонсон сыграла решающую роль в заключении исторической сделки её сына с компанией в 1984 году.

«Это не было просто общением… мы общались. Мы разговаривали по телефону. Я не так часто встречался с миссис Джордан… Но поддерживал связь. Постоянно.

Миссис Джордан до сих пор остаётся моей личной подругой, той, кому я мог позвонить и поздороваться, потому что одно я делал всегда: не лгал ни ей, ни её сыну.

Я сказал Майклу, что он будет получать долю от продажи кроссовок. Мне дали полномочия: «Ты будешь владеть долей от этих кроссовок». Я не знал, что из этого выйдет. Долорес сказала: «Мой сын будет получать свою часть от Nike. Ты даёшь копейку, и я даю копейку», — сказал Ваккаро на YouTube-каналах GrowthX и TotemPoleNation.