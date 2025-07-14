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Дивинченцо получил итальянское гражданство и может сыграть на Евробаскете — Eurohoops

Дивинченцо получил итальянское гражданство и может сыграть на Евробаскете — Eurohoops
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Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Донте Дивинченцо официально получил итальянское гражданство и сможет выступить за сборную этой страны на Евробаскете — 2025. Об этом сообщает Eurohoops.

Напомним, история с намерением американца получить паспорт Италии и выступать за эту сборную длилась с 2018 года, когда он был новичком НБА в составе «Милуоки Бакс». Ранее Донте встречался с главным тренером сборной Италии Джанмарко Поццекко, и в разговоре подтвердил своё сильное желание быть частью команды.

В сезоне НБА-2024/2025 28-летний ДиВинченцо в среднем за матч набирал 11,7 очков, делал 3,7 подборов и 3,7 передач в регулярном чемпионате, а также 8,7 очков, 3,3 передачи и 3,1 подборов в плей-офф.

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