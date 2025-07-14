Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Российский центровой системы «Реала» Илья Фролов провёл шесть матчей в NBA Academy

Российский центровой системы «Реала» Илья Фролов провёл шесть матчей в NBA Academy
Аудио-версия:
Комментарии

Российский центровой Илья Фролов, который два последних года провёл в системе мадридского «Реала», отыграл шесть матчей в рамках NBA Academy Games в Атланте (США) за команду «Select Red». Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват».

В соревнованиях ежегодно участвуют лучшие выпускники различных академий НБА и заметные проспекты со всех уголков мира. В среднем Фролов проводил на паркете по 16 минут. За это время россиянин набирал семь очков, делал 6,5 подбора, 0,7 перехвата и 0,5 блокшота. Его команда взяла бронзовые медали турнира.

Самым запоминающимся матчем в исполнении Фролова стал четвертьфинал с Select Purple, где центровой на последней секунде при «-1» забрал подбор после промаха одноклубника и добил мяч в кольцо, выведя свою команду в 1/2 финала.

Напомним, сразу после турнира центровой отправился на сборы в национальную команду России.

Материалы по теме
РФБ объявила о начале тренировочных сборов мужской сборной России
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android