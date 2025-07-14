Российский центровой системы «Реала» Илья Фролов провёл шесть матчей в NBA Academy

Российский центровой Илья Фролов, который два последних года провёл в системе мадридского «Реала», отыграл шесть матчей в рамках NBA Academy Games в Атланте (США) за команду «Select Red». Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват».

В соревнованиях ежегодно участвуют лучшие выпускники различных академий НБА и заметные проспекты со всех уголков мира. В среднем Фролов проводил на паркете по 16 минут. За это время россиянин набирал семь очков, делал 6,5 подбора, 0,7 перехвата и 0,5 блокшота. Его команда взяла бронзовые медали турнира.

Самым запоминающимся матчем в исполнении Фролова стал четвертьфинал с Select Purple, где центровой на последней секунде при «-1» забрал подбор после промаха одноклубника и добил мяч в кольцо, выведя свою команду в 1/2 финала.

Напомним, сразу после турнира центровой отправился на сборы в национальную команду России.