Виктор Вембаньяма сообщил о возвращении к тренировкам после лечения тромбоза

21-летний звёздный французский баскетболист Виктор Вембаньяма, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс», сообщил, что справился с последствиями образовавшегося в плече бросковой руки тромба.

«Мне официально разрешили вернуться на паркет. Медики «Спёрс» дали зелёный свет. Наконец-то я смогу снова играть в баскетбол!» — приводит слова Вембаньямы L'Équipe.

Напомним, из-за тромбоза 21-летний француз был вынужден досрочно завершить сезон-2024/2025. В общей сложности в прошлом сезоне НБА центровой принял участие в 46 матчах, в которых в среднем набирал 24,3 очка, совершал 11 подборов и отдавал 3,7 передачи.

Ранее сообщалось, что Вембаньяма пропустит чемпионат Европы 2025 года.