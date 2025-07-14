«Его приоритет — НБА». Инсайдер — о разыгрывающем «Маккаби» Рокусе Йокубайтисе

Литовский разыгрывающий «Маккаби» Тель-Авив Рокас Йокубайтис намерен попробовать свои силы в НБА. Об этом сообщает авторитетный баскетбольный инсайдер Маттео Андреани в социальных сетях.

«Его приоритет — НБА, но если в течение нескольких дней он не получит предложений, то останется в Евролиге. Мне сказали, что в нём заинтересована «Бавария», и, несмотря на [действующий] контракт, он, скорее всего, покинет «Маккаби», — написал Андреани.

Напомним, Йокубайтис пополнил состав тель-авивского клуба летом 2024 года. В минувшем розыгрыше Евролиги литовец набирал 12,6 очка, 3,2 подбора, 4,6 передачи и делал один перехват за 24,5 минуты в среднем.

Ранее сообщалось, что «Маккаби» намеревался сохранить игрока и предложил ему улучшенные условия.