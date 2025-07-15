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Эксперт указал, каков план «Бруклина» на Дёмина» после двух игр в Летней лиге НБА

Эксперт указал, каков план «Бруклина» на Дёмина» после двух игр в Летней лиге НБА
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Журналист Sports Illustrated Уилко Мартинес-Качеро поделился мнением о российском игроке «Бруклин Нетс» Егоре Дёмине после второго матча команды в Летней лиге НБА. Напомним, «Нетс» встречались с «Вашингтон Уизардс» и уступили со счётом 96:102. Дёмин провёл на площадке в общей сложности 27 минут, набрав 12 очков (4 из 13 с игры, 4 из 10 — трёхочковые).

«Сезон в NCAA Егор играл исключительно на позиции разыгрывающего. Теперь, похоже, «Бруклин» развивает его, скорее, как винга. Выбор бросков Дёминым в матче с «Уизардс» продолжал ясно намекать на это. 10 из 13 его попыток забросить мяч с игры были трёхочковыми. Демин реализовал четыре броска из-за дуги, и это не кажется случайным», – говорится в материале обозревателя.

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Дёмин показал лидерские качества во время матча Летней лиги НБА:

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