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«Ты будешь неудачником». Четырёхкратный чемпион НБА вспомнил, что ему говорили в детстве

«Ты будешь неудачником». Четырёхкратный чемпион НБА вспомнил, что ему говорили в детстве
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Андре Игуодала вспомнил, как в детстве не все считали, что он сможет добиться успеха.

«Там, откуда я родом, никто не пробивался в лигу. Ты не знаешь, насколько ты хорош. Ты просто знаешь, что ты хорош для своего места. Все застряли в родных краях. И вот, когда я стал старше, то подумал: «Эй, я превзойду всех спортсменов, которые родом из моих мест». Это всё, что меня волновало. Я поехал в Аризону, потому что решил, что уеду как можно дальше от дома, чтобы не возвращаться. В этом и заключалась вся моя задумка. Я был рад уехать. Не хотел застрять дома. Учителя говорили мне: «Ты хороший баскетболист, но ты будешь неудачником». Просто безумие, когда в 12–13 лет взрослый тебе говорит такое», – сказал Игуодала во время стрима с Кайри Ирвингом.

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