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«Будто босс мафии». Экс-игрок НБА вспомнил о встрече с Пэтом Райли

«Будто босс мафии». Экс-игрок НБА вспомнил о встрече с Пэтом Райли
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Бизли вспомнил о встрече с президентом «Майами Хит» Пэтом Райли. Спортсмен был выбран командой на драфте НБА 2008 года под вторым номером.

«Пэт Райли словно вылитый гангстер. Я выхожу из самолёта, и Пэт Райли подъезжает на «Меркьюри» 47-го года. Без носков, зализанные назад волосы. Будто босс мафии. Это одно из моих любимых воспоминаний. Он подъехал и забрал меня прямо в тот момент, когда я приземлился. Взял что-то перекусить. Такими были наши отношения, только всегда за закрытыми дверями», – сказал Бизли в Big3 podcast.

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