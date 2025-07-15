«Я выбираю жизнь». Бывшая жена Тиммы Седокова опубликовала пост

Певица Анна Седокова разместила новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделилась с подписчиками публикацией. Бывшая жена покойного латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, заявила, что «выбирает жизнь». Напомним, Тимма скончался в декабре прошлого года. По версии следствия, спортсмен совершил самоубийство.

«Я выбираю жизнь. Я выбираю её каждый день со всеми её проблемами, препятствиями, болью. Этот путь сложный. Проще для меня было бы по-другому. Просто взять и сдаться, оставив своих детей одних на этой планете с ранами в душе. Но я выбираю жизнь ради них и ради себя. Потому что они мне важны. И я сделаю всё для них. Потому что, когда человек по-настоящему важен, ты не сделаешь ничего, что причинит ему такую боль. Могу ли я быть счастливой? Могу ли я улыбаться после того, что было в моей жизни? Могу. И буду. Потому что я выбираю жизнь!» — написала Анна.

Первая жена Тиммы показала видео, как Янис играл с сыном: