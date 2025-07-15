Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Я выбираю жизнь». Бывшая жена Тиммы Седокова опубликовала пост

«Я выбираю жизнь». Бывшая жена Тиммы Седокова опубликовала пост
Аудио-версия:
Комментарии

Певица Анна Седокова разместила новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделилась с подписчиками публикацией. Бывшая жена покойного латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, заявила, что «выбирает жизнь». Напомним, Тимма скончался в декабре прошлого года. По версии следствия, спортсмен совершил самоубийство.

«Я выбираю жизнь. Я выбираю её каждый день со всеми её проблемами, препятствиями, болью. Этот путь сложный. Проще для меня было бы по-другому. Просто взять и сдаться, оставив своих детей одних на этой планете с ранами в душе. Но я выбираю жизнь ради них и ради себя. Потому что они мне важны. И я сделаю всё для них. Потому что, когда человек по-настоящему важен, ты не сделаешь ничего, что причинит ему такую боль. Могу ли я быть счастливой? Могу ли я улыбаться после того, что было в моей жизни? Могу. И буду. Потому что я выбираю жизнь!» — написала Анна.

Материалы по теме
Что ждёт Седокову после смерти Тиммы — и кто получит миллионы?
Что ждёт Седокову после смерти Тиммы — и кто получит миллионы?

Первая жена Тиммы показала видео, как Янис играл с сыном:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android