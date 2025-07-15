Пол Джордж перенёс операцию на колене — Шэмс Чарания

Лёгкий форвард и один из лидеров «Филадельфии Сиксерс» Пол Джордж успешно перенёс артроскопическую операцию на левом колене, выполненную для лечения травмы, полученной на одной из последних тренировок. Об этом сообщил североамериканский журналист и инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в социальной сети X.

Сейчас 35-летнего баскетболиста ожидает курс реабилитации, после завершения которого его состояние будет оценено перед стартом тренировочного лагеря «Филадельфии» в преддверии сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Напомним, грядущий сезон станет для Джорджа вторым в составе «Сиксерс».