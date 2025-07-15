«Миннесота» выиграла у «Чикаго» в женской НБА. Косу и Клюндикова приняли участие

Сегодня, 15 июля, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), в котором «Чикаго Скай» принимал «Миннесоту Линкс». Игра завершилась со счётом 91:78 в пользу гостевой команды.

В составе «Миннесоты» на площадке появились две российские баскетболистки — Мария Клюндикова и Анастасия Олаири Косу. Клюндикова провела на паркете семь минут, за которые отметилась перехватом, результативной передачей и блок-шотом.

Косу, в свою очередь, сыграла не менее одной минуты и набрала два очка. Для «Линкс» эта победа стала 19-й в текущем сезоне при четырёх поражениях, что является лучшим результатом в североамериканской лиге.