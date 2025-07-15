Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Голдин провёл 15 минут за «Майами» в выигранном матче Летней лиги НБА с «Бостоном»

Голдин провёл 15 минут за «Майами» в выигранном матче Летней лиги НБА с «Бостоном»
Комментарии

В ночь с 14 на 15 июля мск на паркете арены «Кокс Павильон» в Парадайсе (США, штат Невада) завершился матч Летней лиги НБА между клубами «Майами Хит» и «Бостон Селтикс». «Майами» выиграл встречу со счётом 100:96.

НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
15 июля 2025, вторник. 03:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
100 : 96
Бостон Селтикс
Бостон
Майами Хит: Ларссон - 24, Джонсон - 22, Уэр - 21, Кук - 11, Льюис - 9, Стивенсон - 8, Голдин - 3, Уильямс - 2
Бостон Селтикс: Шейерман - 19, Уолш - 13, Лофтон Мл. - 12, Браун - 11, Гонсалес - 10, Норрис - 10, Бэсси - 10, Шульга - 6, Уонг - 5, Бриджес

Российский центровой «Майами» Владислав Голдин набрал в этом матче три очка, а также сделал пять подборов при игровом времени 15.28. Показатель полезности Голдина в данной встрече составил «+6».

Следующую игру «Хит» проведут с «Детройт Пистонс» в ночь с 17 на 18 июля мск. В сегодняшнем матче у «Майами» больше всех очков набрал шведский форвард Пелле Ларссон — 24. У «Бостона» — американский форвард Бэйлор Шейерман.

Сейчас читают:
«Не всё так просто». Споэльстра — о конкуренте Голдина в «Майами»

Голдин потренировался с Мозговым в зале «Лейкерс»

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android