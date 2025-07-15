Голдин провёл 15 минут за «Майами» в выигранном матче Летней лиги НБА с «Бостоном»
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В ночь с 14 на 15 июля мск на паркете арены «Кокс Павильон» в Парадайсе (США, штат Невада) завершился матч Летней лиги НБА между клубами «Майами Хит» и «Бостон Селтикс». «Майами» выиграл встречу со счётом 100:96.
НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
15 июля 2025, вторник. 03:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
100 : 96
Бостон Селтикс
Бостон
Майами Хит: Ларссон - 24, Джонсон - 22, Уэр - 21, Кук - 11, Льюис - 9, Стивенсон - 8, Голдин - 3, Уильямс - 2
Бостон Селтикс: Шейерман - 19, Уолш - 13, Лофтон Мл. - 12, Браун - 11, Гонсалес - 10, Норрис - 10, Бэсси - 10, Шульга - 6, Уонг - 5, Бриджес
Российский центровой «Майами» Владислав Голдин набрал в этом матче три очка, а также сделал пять подборов при игровом времени 15.28. Показатель полезности Голдина в данной встрече составил «+6».
Следующую игру «Хит» проведут с «Детройт Пистонс» в ночь с 17 на 18 июля мск. В сегодняшнем матче у «Майами» больше всех очков набрал шведский форвард Пелле Ларссон — 24. У «Бостона» — американский форвард Бэйлор Шейерман.
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