Голдин провёл 15 минут за «Майами» в выигранном матче Летней лиги НБА с «Бостоном»

В ночь с 14 на 15 июля мск на паркете арены «Кокс Павильон» в Парадайсе (США, штат Невада) завершился матч Летней лиги НБА между клубами «Майами Хит» и «Бостон Селтикс». «Майами» выиграл встречу со счётом 100:96.

Российский центровой «Майами» Владислав Голдин набрал в этом матче три очка, а также сделал пять подборов при игровом времени 15.28. Показатель полезности Голдина в данной встрече составил «+6».

Следующую игру «Хит» проведут с «Детройт Пистонс» в ночь с 17 на 18 июля мск. В сегодняшнем матче у «Майами» больше всех очков набрал шведский форвард Пелле Ларссон — 24. У «Бостона» — американский форвард Бэйлор Шейерман.

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