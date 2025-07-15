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В Минюсте США отказались давать комментарии по делу баскетболиста Даниила Касаткина

В Минюсте США отказались давать комментарии по делу баскетболиста Даниила Касаткина
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Министерство юстиции Соединённых Штатов Америки (США) воздержалось от комментариев по поводу ситуации с арестованным во Франции российским баскетболистом Даниилом Касаткиным, который в прошлом сезоне Единой лиги ВТБ выступал за МБА-МАИ.

«Министерство юстиции США отказывается от комментариев», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Напомним, россиянин был задержан 21 июня в аэропорту Руасси — Шарль де Голль, однако информация об этом появилась лишь 10 июля.

Касаткина подозревают в участии в хакерской группе, которая, по данным следствия, с 2020 по 2022 год совершила атаки на порядка 900 организаций, включая два федеральных ведомства США. Даниил отвергает все выдвинутые в его адрес обвинения.

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