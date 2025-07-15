Леброн Джеймс и Виктор Вембаньяма обменялись рукопожатием на Летней лиге НБА

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс встретился с центровым «Сан-Антонио Спёрс» Виктором Вембаньямой во время Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Фотографии с их встречи появились в социальных сетях. Баскетболисты обменялись рукопожатиями и немного поговорили.

Фото: x.com/CourtsideBuzzX

Фото: x.com/CourtsideBuzzX

Отметим, что для 40-летнего Джеймса предстоящий сезон станет 23-м в его профессиональной карьере, что является рекордом для североамериканской лиги. В то же время 21-летний Вембаньяма недавно получил официальное разрешение на возобновление тренировок после перенесённого тромбоза в сезоне-2024/2025.