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Бронни Джеймс набрал 17 очков в матче Летней лиги НБА

Бронни Джеймс набрал 17 очков в матче Летней лиги НБА
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Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс принял участие в матче Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года с «Лос-Анджелес Клипперс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 58:67.

НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
15 июля 2025, вторник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
58 : 67
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 17, Суидер - 16, Кнехт - 8, Колоко - 8, Стюард - 7, Базли - 1, Калума - 1, Джонсон, Райс, Джемисон
Лос-Анджелес Клипперс: Миллер - 19, Симпсон - 12, Нидерхаузер - 10, Болдуин Мл. - 10, Кристи - 8, Телфорт - 5, Пулакидас - 3, Сандерс, Флауэрс

Джеймс-младший провёл на площадке в общей сложности 24 минуты, набрав суммарно 17 очков (6 из 10 с игры, где 3 из 5 — трёхочковые; 2 из 2 — штрафные), сделав пять подборов и столько же результативных передач. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+5».

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Примечательно, что Бронни за первую половину набрал 12 очков, однако во второй — всего лишь пять. «Лейкерс» в нынешней Летней лиге в Лас-Вегасе одержали одну победу при двух поражениях.

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