Бронни Джеймс набрал 17 очков в матче Летней лиги НБА

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс принял участие в матче Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года с «Лос-Анджелес Клипперс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 58:67.

Джеймс-младший провёл на площадке в общей сложности 24 минуты, набрав суммарно 17 очков (6 из 10 с игры, где 3 из 5 — трёхочковые; 2 из 2 — штрафные), сделав пять подборов и столько же результативных передач. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+5».

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Примечательно, что Бронни за первую половину набрал 12 очков, однако во второй — всего лишь пять. «Лейкерс» в нынешней Летней лиге в Лас-Вегасе одержали одну победу при двух поражениях.