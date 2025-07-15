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Эксперт объяснил, почему Дёмину в «Бруклине» придётся бросать много «трёшек»

Эксперт объяснил, почему Дёмину в «Бруклине» придётся бросать много «трёшек»
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Известный обозреватель и эксперт Уилко Мартинес-Качеро поделился мнением о выступлении российского игрока «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в двух матчах Летней лиги НБА. Напомним, «Бруклин» сыграл с «Оклахома-Сити Тандер» (81:90) и «Вашингтон Уизардс» (96:102).

«Стоит задуматься, почему Егору Дёмину приходится (или придётся) бросать так много трёхочковых. На мой взгляд, одна из главных причин в том, что ему пока не удаётся создавать преимущество с мячом. Его лучшие передачи были, скорее, быстрыми, связующими решениями. Стиль его игры сейчас отличается от того, что мы видели в BYU, и больше напоминает период в мадридском клубе», — написал Мартинес-Качеро на своей странице в социальных сетях.

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